Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:18, 15 марта 2026

В США назвали конфликт на Ближнем Востоке катастрофой для Украины

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Shir Torem / Reuters

Главным проигравшим в результате военной операции США и Израиля против Ирана оказалась Украина. Об этом говорится в материале The American Conservative (TAC).

«Расход ракет-перехватчиков противника, приток нефтяных доходов в российскую казну и пауза в переговорах пришлись как никогда более некстати для Украины», — пишет издание. Автор отмечает, что сейчас Киев будет получать меньше оборонительных вооружений, что также негативно скажется на положении республики в конфликте.

Кроме того, пишет TAC, из-за паузы в переговорах Украина продолжит терять территории и нести потери в личном составе, что ослабит позиции республики за столом переговоров.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь. Глава Белого дома отметил, что с Зеленским договориться о мире на Украине сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok