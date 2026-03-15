В США назвали конфликт на Ближнем Востоке катастрофой для Украины

TAC: Военный конфликт на Ближнем Востоке обернулся катастрофой для Украины

Главным проигравшим в результате военной операции США и Израиля против Ирана оказалась Украина. Об этом говорится в материале The American Conservative (TAC).

«Расход ракет-перехватчиков противника, приток нефтяных доходов в российскую казну и пауза в переговорах пришлись как никогда более некстати для Украины», — пишет издание. Автор отмечает, что сейчас Киев будет получать меньше оборонительных вооружений, что также негативно скажется на положении республики в конфликте.

Кроме того, пишет TAC, из-за паузы в переговорах Украина продолжит терять территории и нести потери в личном составе, что ослабит позиции республики за столом переговоров.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский — последний человек, от которого США нужна помощь. Глава Белого дома отметил, что с Зеленским договориться о мире на Украине сложнее, чем с президентом России Владимиром Путиным.