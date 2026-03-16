Жители московского ЖК пожаловались на полчища крыс

В ЖК на северо-востоке Москвы пожаловались на проникающих в дома и машины крыс

Жители ЖК на северо-востоке Москвы пожаловались на проникающих в дома и машины крыс. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

Речь идет о жилом комплексе «Юрлово». По словам его жителей, проблема началась после сноса расположенного неподалеку гаражного комплекса для строительства эстакады между Отрадным и Бибирево. Люди утверждают, что после этого в их дома и машины ринулись полчища крыс: грызуны заползают под капот автомобилей, чтобы погреться, грызут проводку и проникают в салоны.

Обращения в различные инстанции, уточняют москвичи, результата пока не дали.

Ранее в марте с похожей проблемой столкнулись в Иркутске, где крысы стали устраивать массовые застолья в машинах местных жителей.