Экономика
20:22, 16 марта 2026

Зумеры нашли замену ипотеке в России

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Российские зумеры нашли замену ипотеке — вместо покупки собственного жилья они массово делают выбор в пользу коливинга и мобильности. О такой тенденции рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, ее слова передает НСН.

Эксперт объяснила, что молодежь все чаще предпочитает движение — без обязательства платить кредит за квартиру они могут легко переезжать из одного города в другой. При этом наличие стабильного интернета для этих людей важнее, чем свое жилье.

Еще одной популярной среди зумеров тенденцией Радченко назвала переезд из мегаполисов в небольшие города и в загородные дома, где можно спокойно жить вдали от шума. «В общем, важны независимость, свобода действий. Это поколение будет править миром. Призывы застройщиков брать ипотеку на 30 лет совершенно не действуют на молодежь. Это никому не нужно. Сейчас также популярны коливинги — общежития, если по-русски», — пояснила специалистка. Радченко уточнила, что жизнь в коливингах позволяет молодым людям быть свободнее, чем с ипотекой на долгие годы, и при этом находиться в обществе.

Ранее российские зумеры бросились скупать квартиры в Воркуте по цене айфона. В Заполярье молодежь манят именно доступные цены — стоимость квадратного метра там начинается от трех тысяч рублей. Также местное жилье отличается большой площадью.

