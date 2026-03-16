Звезда «Битвы за битвой» обвинила охранника церемонии «Оскар» в рукоприкладстве

Номинантка на «Оскар» Тейяна Тейлор обвинила охранника в рукоприкладстве

Номинированная на «Оскар» звезда фильма «Битва за битвой» Тейяна Тейлор обвинила работавшего на церемонии охранника в рукоприкладстве. Об этом пишет Daily Mail.

После окончания церемонии Тейлор, получившая номинацию в категории «Лучшая актриса в роли второго плана», подошла к сцене, чтобы сделать совместное фото с коллегами по фильму. По словам актрисы, дежуривший у сцены охранник остановил ее и оттолкнул. «Ты мужчина, поднявший руку на женщину. Не трогай меня и не толкай меня», — эмоционально высказалась Тейлор.

Ранее картина «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона получила кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм». На победу в главной номинации претендовали еще девять фильмов: «Грешники», «Бугония», F1, «Франкенштейн», «Хамнет», «Марти Великолепный», «Секретный агент», «Сентиментальная ценность» и «Сны поездов».