28-летняя женщина раскрыла обнаруженный во время беременности симптом рака груди

Metro: Британка Чедрик нашла в груди уплотнение, которое было симптомом рака

Жительница Великобритании Кейша Чедвик рассказала о симптоме, которые заставили ее в 28 лет обратиться к врачам и пройти обследование, благодаря чему у нее удалось вовремя обнаружить рак. Ее историю опубликовала издание Metro.

По словам Чедвик, во время беременности она нашла уплотнение в груди. Сначала она не придала этому значения, однако после родов заметила, что молоко быстро пропадает, а шишка в области подмышки увеличивается.

Чедвик решила обратиться к врачу и прошла обследование, хотя была уверена, что здорова. «Результаты были просто оглушительными— у меня был рак груди в 28 лет», — раскрыла она.

Женщина отметила, что после семи месяцев лечения вышла в ремиссию, но болезнь значительно изменила ее жизнь. Теперь она призывает других внимательнее относиться к здоровью. Любые необычные изменения в груди, включая уплотнения или другие симптомы, должны стать поводом для обращения к специалисту, напомнила Чедвик.

