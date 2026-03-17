09:02, 17 марта 2026

58-летняя женщина с внешностью молодой девушки призвала не бояться старения

58-летняя актриса Энни Йи отвергла похвалы за внешность молодой девушки
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Weibo

58-летняя тайваньская актриса и певица Энни Йи, выглядящая гораздо моложе своих лет, призвала не бояться старения. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Энни Йи отвергла похвалы за внешность молодой девушки. По ее словам, сила и мудрость женщин заслуживают не меньшего внимания, чем их внешний вид. «Мы все стареем, и наши лица однажды покроются морщинами, — пишет она. — Но наши жизни когда-то сияли ярко, и этого никто не сможет отнять».

Актриса надеется, что усилия ее поколения придадут уверенности тем, кто придет им на смену. «Пусть им не придется скрывать, какие они на самом деле, — заявила она. — Пусть они найдут партнеров, которые любят их такими, какие они есть, стареют вместе с ними и отвечают им уважением. А не тех, кому нужно угождать и льстить».

Энни Йи родилась на Тайване в 1968 году и прославилась в конце 1980-х. Ее второй муж, китайский актер Цинь Хао, на десять лет младше нее.

Ранее 58-летний инфлюэнсер из Бразилии Эдсон Брандао заявил, что выглядит гораздо моложе своих лет благодаря здоровым привычкам. Так, мужчина соблюдает строгую диету: не ест белый хлеб, жареную пищу, фастфуд и сладости.

