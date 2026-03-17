Эстрадная певица Алла Пугачева вышла на публику в 37-летнем бомбере

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева вышла на публику в 37-летнем бомбере. На данную деталь в гардеробе обратили внимание фанаты в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

76-летняя знаменитость была запечатлена на размещенном снимке в джинсах, серебристых кедах и розовой вязаной кофте. Поверх упомянутых изделий звезда надела куртку с принтом в виде различных лоскутов ткани.

Пользователи сети отметили, что исполнительница в 1989 году снималась в плаще из аналогичного материала в клипе «Фотограф». При этом они предположили, что спустя годы его перешили в бомбер, который она снова стала носить.

В феврале в сети восхитились Аллой Пугачевой на новых фото от Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). 76-летняя исполнительница и ее 49-летний муж сфотографировались в ресторане.