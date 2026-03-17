Морской пехотинец в ДНР благодаря «Бабе-яге» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ

Российские военные в Донецкой народной республике (ДНР) вычислили украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) благодаря дрону Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского морского пехотинца.

Он рассказал, что заметил свободный полет «Бабы-яги». После этого он решил сопровождать беспилотник до пункта управления.

Российский военный определил и передал координаты объекта, после чего по нему был нанесен артиллерийский удар. Вместе с пунктом управления также был уничтожен и расчет.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.