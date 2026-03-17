13:25, 17 марта 2026Бывший СССР

«Баба-яга» помогла российским военным поразить пункт управления дронами ВСУ

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные в Донецкой народной республике (ДНР) вычислили украинский пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) благодаря дрону Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба-яга». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российского морского пехотинца.

Он рассказал, что заметил свободный полет «Бабы-яги». После этого он решил сопровождать беспилотник до пункта управления.

Российский военный определил и передал координаты объекта, после чего по нему был нанесен артиллерийский удар. Вместе с пунктом управления также был уничтожен и расчет.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.

    Стала известна судьба серого кардинала Ирана после атаки Израиля

    «Баба-яга» помогла российским военным поразить пункт управления дронами ВСУ

    В Кремле впервые прокомментировали ситуацию с убоем скота в Новосибирской области

    Собчак оценила внешность миллиардера Безоса на фото с афтепати «Оскара»

    Молдавия захотела с помощью союзников вывести войска России из Приднестровья

    Россиянин рассказал про начавшийся на Шри-Ланке хаос из-за нового запрета

    Обнаружен простой способ борьбы с бессонницей и тревожностью

    Шойгу оценил динамику усиления оружия в арсенале Украины

    Раскрыт размер предотвращенного ущерба от хищений на производстве вооружений

    Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 россиянок

    Все новости
