55-летняя телеведущая описала себя в постели и довела коллегу до истерики

Ведущая Холден назвала себя великолепной в постели и рассмешила коллегу Карра

Ведущая британского шоу «Аманда и Алан: ремонт по-итальянски» (Amanda & Alan's Italian Job) на канале «Би-би-си» Аманда Холден сделала интимное признание в эфире и довела до истерики коллегу Алана Карра. Как уточняет издание Daily Mail, она назвала себя великолепной в постели.

В выпуске ведущие занимались ремонтом старого дома в Италии и решили опробовать кровать. Они вместе легли в постель, после чего Карр обратился к 55-летней коллеге с вопросом. «Какая ты в постели? Я имею в виду, ты двигаешься...» — начал говорить он, но внезапно Холден его перебила. «Я великолепна, разумеется», — описала она себя.

Услышав ее ответ, ведущий громко рассмеялся. «Нет, я имею в виду, ты ворочаешься?» — поинтересовался Карр у коллеги. В ответ Холден заявила, что обычно лежит неподвижно.

