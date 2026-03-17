20:49, 17 марта 2026Интернет и СМИ

55-летняя телеведущая описала себя в постели и довела коллегу до истерики

Ведущая Холден назвала себя великолепной в постели и рассмешила коллегу Карра
Олег Давыдов
Олег Давыдов

Фото: Ian Walton / Reuters

Ведущая британского шоу «Аманда и Алан: ремонт по-итальянски» (Amanda & Alan's Italian Job) на канале «Би-би-си» Аманда Холден сделала интимное признание в эфире и довела до истерики коллегу Алана Карра. Как уточняет издание Daily Mail, она назвала себя великолепной в постели.

В выпуске ведущие занимались ремонтом старого дома в Италии и решили опробовать кровать. Они вместе легли в постель, после чего Карр обратился к 55-летней коллеге с вопросом. «Какая ты в постели? Я имею в виду, ты двигаешься...» — начал говорить он, но внезапно Холден его перебила. «Я великолепна, разумеется», — описала она себя.

Услышав ее ответ, ведущий громко рассмеялся. «Нет, я имею в виду, ты ворочаешься?» — поинтересовался Карр у коллеги. В ответ Холден заявила, что обычно лежит неподвижно.

Ранее сообщалось, что ирландская телеведущая Клода Маккенна в эфире шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV похвалила ягодицы коллеги Кэт Дили. В ответ ее собеседница покраснела от смущения.

    Последние новости

    «Враг у ворот». Кубу охватили беспорядки. Чего добивается Трамп и может ли он начать новую военную операцию?

    Названы отличия обычной головной боли от опухоли мозга

    Жених отошел в туалет во время свадьбы и попал в больницу

    Нефтегазовым доходам России предсказали двукратное падение

    В российском регионе пятимесячное отсутствие воды в доме связали с полтергейстом

    ВСУ атаковали популярный у туристов российский город

    Банды дезертиров начали уничтожать спецназ Украины

    55-летняя телеведущая описала себя в постели и довела коллегу до истерики

    Пожилая россиянка упала в своей квартире и три дня прождала помощи

    Гвинет Пэлтроу оправдалась за отсутствие трусов на «Оскаре»

    Все новости
