20:09, 17 марта 2026

Россия столкнулась с угрозой дефицита запчастей для самолетов

Поставки запчастей для самолетов в РФ резко усложнились из-за конфликта в Иране
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские авиакомпании оказались перед угрозой лишиться запасных частей для самолетов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Дело в том, что Дубай в последние годы стал одним из логистических хабов для поставок комплектующих по серой схеме. Чаще всего через ОАЭ заказывали расходные материалы для бортов.

Из-за операции Израиля и США в Иране пользоваться этим маршрутом стало гораздо труднее. Теперь им приходится спешно переключаться на другие, менее удобные варианты — это Китай и страны Средней Азии.

Еще одной проблемой становится обслуживание двигателей самолетов, которое некоторые участники рынка проводили в Иране у трех компаний. Местные специалисты умеют работать с Boeing 737 и Airbus A320, которые которые в большом количестве присутствуют в авиапарках российских перевозчиков.

Ранее сообщалось, что в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке и продолжительной блокировки Ормузского пролива импортные товары в России могут подорожать на 15-30 процентов. В первую очередь это затронет электронику и автозапчасти, которые поступают параллельным импортом.

