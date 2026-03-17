Московское метро начали готовить к весне

В московском метро начали снимать вторые двери

Столичный метрополитен стали готовить к весне. Об этом пишет агентство РИА Новости.

На входе в вестибюли станций начали снимать вторые двери. В частности, их уже убрали на станции метро «Лухмановская» на востоке Москвы.

В преддверии зимних холодов рабочими было установлено около шести тысяч вторых дверей на входах в вестибюли. За счет них на станциях поддерживают комфортную для пассажиров температуру и устраняют сквозняки.

В октябре в московском метро появились переговорные кабины. Комнаты не пропускают шум, оборудованы разъемами USB и Type-C для зарядки, рабочим местом и искусственным освещением, а также стеклянной непрозрачной дверью, через которую нельзя увидеть гаджет пассажира. Рассчитана такая кабина на одного человека, арендовать ее можно в мобильном приложении сервиса аренды акустических кабин, либо отсканировать QR-код снаружи нее. Временной слот ограничен 15 минутами.