Футболисты Смолов и Мамаев поменяют режим работы своей академии в Дубае

Футболисты Федор Смолов и Павел Мамаев поменяют режим работы своей академии в Дубае. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Мы нашли локацию, на которой есть разрешения на тренировки. Если все будет хорошо, с завтрашнего дня мы должны продолжить работу в тестовом режиме. Далее будем ждать информацию по нашей основной локации», — сказал Мамаев.

Смолов и Мамаев открыли футбольную академию в Дубае в 2023 году. 2 марта ее работа была приостановлена из-за конфликта на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.