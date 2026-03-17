18:09, 17 марта 2026Мир

Иран предупредил США о последствиях отправки кораблей в Ормузский пролив

Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Заход военных кораблей США в Ормузский пролив повысит уровень напряженности в регионе. О последствиях предупредил посол Ирана в России Казем Джалали, сообщают «Известия».

«Я вам скажу, что любой заход со стороны США и их союзников и в принципе любое сопровождение, конечно же, только повысит уровень напряженности. Но если они хотят, пусть попробуют», — заявил дипломат.

По его словам, Иран доказал в ходе этой войны, что он будет обеспечивать свои интересы и безопасность любыми способами.

Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив. Он подчеркнул, что США держат ситуацию под контролем и уверены, что обострение скоро закончится.

    Последние новости

    В Сибири объяснили изъятие животных у местных жителей. Тема убоя скота дошла до Кремля

    Под машиной россиянки с фамилией Зеленская нашли подозрительный предмет

    Малышева назвала самое глупое действие россиян

    Сестра Димы Билана попросила его перестать помогать ей с карьерой на сцене

    Канадский игрок ХК «Сочи» назвал хоккей самым популярным видом спорта в России

    Мужчина насмерть забил возлюбленную бутылкой шампанского в номере роскошного отеля

    Москвичка разрешила аферистам забрать десятки миллионов родительских денег

    В российской квартире найден изрезанный 12-летний школьник

    Анна Семенович сравнила себя с Пьеро после похода к косметологу

    В России заметили риски резкого роста дефицита бюджета

    Все новости
