Иран предупредил США о последствиях отправки кораблей в Ормузский пролив

Посол Ирана в РФ: Заход кораблей США в Ормузский пролив повысит напряженность

Заход военных кораблей США в Ормузский пролив повысит уровень напряженности в регионе. О последствиях предупредил посол Ирана в России Казем Джалали, сообщают «Известия».

«Я вам скажу, что любой заход со стороны США и их союзников и в принципе любое сопровождение, конечно же, только повысит уровень напряженности. Но если они хотят, пусть попробуют», — заявил дипломат.

По его словам, Иран доказал в ходе этой войны, что он будет обеспечивать свои интересы и безопасность любыми способами.

Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что танкеры начали проходить через Ормузский пролив. Он подчеркнул, что США держат ситуацию под контролем и уверены, что обострение скоро закончится.