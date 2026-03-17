Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:51, 17 марта 2026Мир

В Белом доме сделали заявление о проходе танкеров через Ормузский пролив

Хассетт: Танкеры начали проходить через Ормузский пролив
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Танкеры начали проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу CNBC.

«Вы уже видите, что танкеры начинают просачиваться через пролив, и я думаю, что это признак того, как мало ресурсов осталось у Ирана», — сказал он.

По словам Хассетта, США держат ситуацию под контролем и уверены, что обострение скоро закончится.

Ранее глава парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что экипажи судов США и Израиля больше не смогут беспрепятственно использовать Ормузский пролив для доставок грузов в другие регионы мира.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok