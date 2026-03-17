В Белом доме сделали заявление о проходе танкеров через Ормузский пролив

Танкеры начали проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу CNBC.
«Вы уже видите, что танкеры начинают просачиваться через пролив, и я думаю, что это признак того, как мало ресурсов осталось у Ирана», — сказал он.
По словам Хассетта, США держат ситуацию под контролем и уверены, что обострение скоро закончится.
Ранее глава парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что экипажи судов США и Израиля больше не смогут беспрепятственно использовать Ормузский пролив для доставок грузов в другие регионы мира.
10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.