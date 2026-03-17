Раскрыто значение новой конституции Казахстана для русских

Политолог Солозобов: Новая конституция Казахстана защитит права русских

Новая конституция Казахстана, принятая по итогам референдума 15 марта, защитит права русских в стране. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, директор региональных проектов Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов.

«В основном законе особое внимание уделено гарантиям прав человека. А это напрямую касается русских — как граждан Казахстана, так и релокантов», — объяснил он.

По словам политолога, у русских также появится возможность отстаивать свои интересы через депутатов и создаваемый Народный совет Казахстана. А защита русской диаспоры позволит укрепить связи Казахстана с Россией, считает эксперт.

Ранее Юрий Солозобов оценил возможность обнуления сроков президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. По его словам, такое развитие событий исключать нельзя, хотя лидер страны подчеркивает, что покинет пост в 2029 году.