Раскрыто значение новой конституции Казахстана для русских

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:00, 18 марта 2026

Политолог Солозобов: Новая конституция Казахстана защитит права русских
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Новая конституция Казахстана, принятая по итогам референдума 15 марта, защитит права русских в стране. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, директор региональных проектов Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов.

«В основном законе особое внимание уделено гарантиям прав человека. А это напрямую касается русских — как граждан Казахстана, так и релокантов», — объяснил он.

По словам политолога, у русских также появится возможность отстаивать свои интересы через депутатов и создаваемый Народный совет Казахстана. А защита русской диаспоры позволит укрепить связи Казахстана с Россией, считает эксперт.

Ранее Юрий Солозобов оценил возможность обнуления сроков президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева. По его словам, такое развитие событий исключать нельзя, хотя лидер страны подчеркивает, что покинет пост в 2029 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет нефти — нет денег». ЕС согласовал кредит Украине на 90 миллиардов евро, преодолев вето Венгрии. С чем не согласен Будапешт?

    Предсказана вероятность новых морозов в Москве

    Россиянин объяснил 15 поджогов желанием смотреть на огонь

    Российский посол назвал место следующего раунда переговоров по Украине

    В Госдуме описали новые антироссийские санкции ЕС словами «самострел в голову»

    Российский боец СВО под обстрелами дронов ВСУ вернулся за забытым раненым сослуживцем

    Россиянам разъяснили нюансы оплаты ЖКУ за март

    Стало известно о беспрецедентном предложении США Ирану

    Сотрудника полиции застали за сексом на газоне у патрульной машины

    Раскрыто значение новой конституции Казахстана для русских

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok