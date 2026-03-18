Вероятность обнуления сроков президента Казахстана оценили

07:00, 18 марта 2026

Политолог Солозобов: Обнуление сроков президента Казахстана Токаева возможно
Алевтина Запольская

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев теоретически может обнулить сроки после принятия новой конституции страны, и его переизбрание будет возможно. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, директор региональных проектов Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов.

«Новая конституция теоретически открывает и другой путь — обнуление сроков через Конституционный суд», — объяснил он.

По словам эксперта, нужно помнить, что подобные прецеденты уже были на постсоветском пространстве. И хотя президент Токаев постоянно подчеркивает, что не будет переизбираться после 2029 года, полностью исключать этот вариант нельзя.

«Новая конституция оставляет Токаеву широкий выбор политических траекторий — он перестает быть "хромой уткой"», — резюмировал политолог.

Ранее Юрий Солозобов рассказал о возможном преемнике президента Токаева. По его словам, им может стать политик, который займет новую должность вице-президента страны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую конституцию страны 17 марта. Она была принята по итогам референдума, который прошел 15 марта. Проект нового основного закона одобрили 87 процентов участников голосования.

