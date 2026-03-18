Раскрыт возможный преемник президента Казахстана

Солозобов: Преемником президента Казахстана Токаева будет новый вице-президент

Возможным преемником президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева может быть новый вице-президент. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, директор региональных проектов Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов.

«Вице-президент может стать преемником Касыма-Жомарта Токаева, причем довольно быстро», — заметил он.

При этом среди кандидатур на пост вице-президента уже рассматриваются несколько фигур, подчеркнул эксперт. Среди них — государственный советник Ерлан Карин, который курировал конституционную реформу и олицетворяет новое поколение политиков, а также председатели Сената и Мажилиса (двух палат парламента Казахстана) Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов.

Юрий Солозобов также назвал введение поста вице-президента одним из ключевых положений новой конституции Казахстана. Данная должность уже существовала в республике в 1990-е годы, однако в ту эпоху она не прижилась.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую конституцию страны 17 марта. Она была принята по итогам референдума, который прошел 15 марта. Проект нового основного закона одобрили 87 процентов участников голосования.