06:02, 18 марта 2026

Раскрыт возможный преемник президента Казахстана

Алевтина Запольская
Возможным преемником президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева может быть новый вице-президент. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, директор региональных проектов Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов.

«Вице-президент может стать преемником Касыма-Жомарта Токаева, причем довольно быстро», — заметил он.

При этом среди кандидатур на пост вице-президента уже рассматриваются несколько фигур, подчеркнул эксперт. Среди них — государственный советник Ерлан Карин, который курировал конституционную реформу и олицетворяет новое поколение политиков, а также председатели Сената и Мажилиса (двух палат парламента Казахстана) Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов.

Юрий Солозобов также назвал введение поста вице-президента одним из ключевых положений новой конституции Казахстана. Данная должность уже существовала в республике в 1990-е годы, однако в ту эпоху она не прижилась.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую конституцию страны 17 марта. Она была принята по итогам референдума, который прошел 15 марта. Проект нового основного закона одобрили 87 процентов участников голосования.

    Последние новости

    «Запятнали свои грязные руки кровью невинных». Серый кардинал Ирана погиб в результате удара Израиля. Тегеран пообещал отомстить

    Долина нашла способ обезопасить себя от мошенников

    Названы важные преобразования в Крыму после воссоединения с Россией

    Турецкий депутат подчеркнул важность сотрудничества с Россией

    Извращенец попытался раздеть школьницу на улице

    Будущее Ближнего Востока описали словами «страшно представить»

    В Германии жестко высмеяли методы работы украинских ТЦК

    Раскрыт возможный преемник президента Казахстана

    Посольство оценило последствия санкций против России для Британии

    Серия взрывов прозвучала еще в одном российском городе

    Все новости
