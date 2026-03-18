Названо ключевое нововведение конституции Казахстана

05:01, 18 марта 2026

Политолог Солозобов: В новой конституции Казахстана будет пост вице-президента
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: MaxZolotukhin / Shutterstock / Fotodom

Одним из ключевых нововведений конституции Казахстана является появление поста вице-президента. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, директор региональных проектов Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов.

«Еще одно ключевое нововведение — пост вице-президента», — заметил он, назвав среди других важных положений создание однопалатного парламента и новой площадки для диалога — консультативного Народного совета Казахстана.

По словам эксперта, вице-президент будет исполнять ряд важных функций. Прежде всего, он станет дублером президента и обеспечит устойчивость системы. Кроме того, он обеспечит непрерывность власти и может стать потенциальным преемником президента Казахстана.

При этом в 1990-е годы пост вице-президента в Казахстане уже существовал, но не прижился, добавил Юрий Солозобов. «Как и в России с Александром Руцким, в Казахстане вице-президент Ерик Асанбаев стал альтернативным центром власти, что было недопустимо», — подчеркнул он.

Ранее Юрий Солозобов рассказал, как уходит в небытие двухпалатный парламент Казахстана. Вместо данного института, придуманного первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, учреждается однопалатный Курултай.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую конституцию страны 17 марта. Она была принята по итогам референдума, который прошел 15 марта. Проект нового основного закона одобрили 87 процентов участников голосования.

