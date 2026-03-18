04:00, 18 марта 2026Бывший СССРЭксклюзив

Политолог рассказал об «уходе в небытие» одного наследия Назарбаева

Политолог Солозобов: Двухпалатный парламент Казахстана упразднен в конституции
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Владислав Воднев / Sputnik / РИА Новости

Двухпалатный парламент Казахстана, созданная при первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве, будет упразднен в новой конституции. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, директор региональных проектов Каспийского института стратегических исследований Юрий Солозобов.

Кроме того, в проекте основного закона не предусмотрена Ассамблея народа Казахстана. «[Ее] придумал лично первый президент страны, и он очень гордился этой институцией. Теперь эта модель уходит в небытие», — подчеркнул он.

Вместо прежнего органа власти в республике создается более прозрачная система с однопалатным парламентом — Курултаем. Он получит широкие полномочия, включая объявление войны и мира и согласие на назначение вице-президента, добавил эксперт.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новую конституцию страны 17 марта. Она была принята по итогам референдума, который прошел 15 марта. Проект нового основного закона одобрили 87 процентов участников голосования.

