Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:39, 17 марта 2026

Конфликт в Иране приведет к глобальному голоду

Bloomberg: Из-за иранского кризиса голод грозит 45 миллионам человек
Кирилл Луцюк

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Если ближневосточный конфликт не завершится к середине года, то угроза голода нависнет над 45 миллионами человек. Такой прогноз, как сообщило Bloomberg, подготовила Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН).

Речь идет о том, что блокировка Ормузского пролива и усиливающиеся риски для судоходства в Красном море оборачиваются увеличением затрат на энергоносители, топливо и удобрения, как следствие усугубляя голод за пределами Ближнего Востока. В связи с этим ВПП предсказывает потрясения во всем мире. Сильнее всего этот кризис ударит по семьям, которые и так не могут позволить себе еду.

ВПП подчеркивает, что энергетический и продовольственный рынки тесно взаимосвязаны и сбои в морском судоходстве в Персидском заливе оказывают влияние на наиболее уязвимые слои населения в таких странах, как Судан и Сомали, где цены на товары первой необходимости уже резко выросли.

В конце осени прошлого года риск голода отмечали в пяти странах. Тогда речь шла о секторе Газа, Судане, Южном Судане, Мали и Гаити. В целом в 2025 году 9,1 процента населения во всем мире столкнулись с голодом. Это около 735 миллионов человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok