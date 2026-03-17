Конфликт в Иране приведет к глобальному голоду

Bloomberg: Из-за иранского кризиса голод грозит 45 миллионам человек

Если ближневосточный конфликт не завершится к середине года, то угроза голода нависнет над 45 миллионами человек. Такой прогноз, как сообщило Bloomberg, подготовила Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН).

Речь идет о том, что блокировка Ормузского пролива и усиливающиеся риски для судоходства в Красном море оборачиваются увеличением затрат на энергоносители, топливо и удобрения, как следствие усугубляя голод за пределами Ближнего Востока. В связи с этим ВПП предсказывает потрясения во всем мире. Сильнее всего этот кризис ударит по семьям, которые и так не могут позволить себе еду.

ВПП подчеркивает, что энергетический и продовольственный рынки тесно взаимосвязаны и сбои в морском судоходстве в Персидском заливе оказывают влияние на наиболее уязвимые слои населения в таких странах, как Судан и Сомали, где цены на товары первой необходимости уже резко выросли.

В конце осени прошлого года риск голода отмечали в пяти странах. Тогда речь шла о секторе Газа, Судане, Южном Судане, Мали и Гаити. В целом в 2025 году 9,1 процента населения во всем мире столкнулись с голодом. Это около 735 миллионов человек.