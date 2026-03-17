Экономика
18:04, 17 марта 2026

Россиянам назвали причины срочной продажи квартиры

Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Срочная продажа квартиры может быть мотивирована проблемами с ипотекой. Об этом агентству «Прайм» напомнил финансовый эксперт Алексей Кричевский.

Нередко на срочную продажу людей толкают печальные причины. Если квартировладелец больше не в состоянии обслуживать ипотеку, то он может быстро продать квартиру по заниженной цене, чтобы купить себе жилплощадь подешевле и не остаться без крыши над головой. Еще одной причиной срочной продажи может быть банальная выгода: квартировладелец приметил на рынке более интересный вариант для инвестирования и хочет успеть «переложиться», поэтому подчеркивает срочность сделки.

Скидка в таком случае может начинаться от 10-15 процентов для ликвидных лотов и до 30 процентов для неликвидных. Такое предложение выглядит очень привлекательно, однако перед тем, как соглашаться, специалист советует тщательно проверить документы на квартиру, чтобы избежать юридических казусов.

Ранее сообщалось, что россияне стали вдвое чаще избавляться от квартир для закрытия ипотеки. Как пояснили аналитики, в последнее время в просрочку стали переходить те кредиты, которые были оформлены в 2023 году, когда банки массово выдавали ипотеку с минимальным первоначальным взносом заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

