Латвийский хоккеист выступил резко против возвращения России

Латвийский хоккеист Фрейбергс выступил резко против возвращения России

Бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной Латвии и бывший нападающий рижского «Динамо» Ральф Фрейбергс на своей странице в социальной сети X выступил резко против допуска российских хоккеистов к международным турнирам.

Фрейбергс обратился к североамериканскому хоккейному сообществу: «Хотя вы далеко от Европы и, возможно, не видите реальность действий России на Украине, мы в Европе видим это ясно. Возвращение сборной России на соревнования невозможно, пока страна не покинет Украину».

Спортсмен призвал журналистов спрашивать российских игроков об их позиции по ситуации на Украине. Фрейбергс подчеркнул, что европейцы однозначно оценивают события и настаивают на изоляции россиян в хоккее.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. Мужская и женская национальные команды не принимали участия в Олимпиаде-2026, на которую впервые за 12 лет приехали игроки Национальной хоккейной лиги.