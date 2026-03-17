13:33, 17 марта 2026

Латвийский хоккеист Фрейбергс выступил резко против возвращения России
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Edijs Palens / XinHua / Globallookpress.com

Бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной Латвии и бывший нападающий рижского «Динамо» Ральф Фрейбергс на своей странице в социальной сети X выступил резко против допуска российских хоккеистов к международным турнирам.

Фрейбергс обратился к североамериканскому хоккейному сообществу: «Хотя вы далеко от Европы и, возможно, не видите реальность действий России на Украине, мы в Европе видим это ясно. Возвращение сборной России на соревнования невозможно, пока страна не покинет Украину».

Спортсмен призвал журналистов спрашивать российских игроков об их позиции по ситуации на Украине. Фрейбергс подчеркнул, что европейцы однозначно оценивают события и настаивают на изоляции россиян в хоккее.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. Мужская и женская национальные команды не принимали участия в Олимпиаде-2026, на которую впервые за 12 лет приехали игроки Национальной хоккейной лиги.

    Последние новости

    Появились новые детали дела о расправе футболиста над москвичкой. Над дочерью убитой изощренно издевались целые сутки

    Международная организация предсказала уровень инфляции в России

    Россиянка потеряла 106 миллионов рублей после вскрытия сейфа

    Латвийский хоккеист выступил резко против возвращения России

    Заработок Ирана на подорожавшей нефти оценили

    Налог на путешествия за границу для россиян раскритиковали

    В Москве пропали дешевые квартиры

    Россиянам назвали главные причины лишения премии на работе

    На теле 25-летней жительницы Петербурга насчитали 581 ножевое ранение

    28-летняя женщина раскрыла обнаруженный во время беременности симптом рака груди

    Все новости
