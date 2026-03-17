Мальчик жестоко проучил школьного хулигана и обеспечил себе угрызения совести на всю жизнь

Пользователь Reddit с ником Thounihast рассказал, что до сих пор мучается угрызениями совести из-за конфликта с хулиганом в начальной школе. По словам автора, его сильно травили в те годы.

«Мои родители делали все возможное, чтобы это прекратить, причем отец был довольно влиятельным человеком в политических кругах нашего маленького городка и возглавлял родительский комитет школы. Однажды ко мне подошел тот хулиган и начал меня оскорблять. Я покраснел, что сделало меня еще более легкой мишенью. Закончил он фразой: "Я не боюсь твоего отца"», — написал автор.

Мальчик в ответ выпалил первое, что пришло ему в голову: «Я от твоего тоже не сказать, что в ужасе!». Обидчик мгновенно замолчал, а глаза его налились слезами. «Да как ты смеешь?» — спросил другой мальчишка. Выяснилось, что отца задиры не стало около года назад, что глубоко его травмировало. В итоге он убежал рыдать в укромное место.

«С тех пор и до сегодняшнего дня этот парень больше со мной никогда не разговаривал. Это был эффективный, но случайный способ уменьшить количество беспокоивших меня задир, но время от времени он всплывает в моих ночных размышлениях, и тогда меня мучают угрызения совести», — признался автор.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как отомстил школьному хулигану спустя почти полвека. Другие пользователи от лица всех, кого когда-то третировали в юности, выразили ему благодарность за злопамятность.