09:48, 17 марта 2026Мир

МИД Ирана высказался о возобновлении прямых контактов с США

Глава МИД Аракчи отверг сообщения о контактах с Уиткоффом
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг сообщения в СМИ о том, что поддерживает контакт со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Мой последний контакт с господином Уиткоффом состоялся до того, как его работодатель (президент США Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру») принял решение свести на нет дипломатические усилия, совершив очередную незаконную военную атаку на Иран», — отметил дипломат.

По мнению Аракчи, подобные утверждения могут быть направлены «исключительно» на то, чтобы ввести в заблуждение нефтяных трейдеров и общественность.

Ранее портал Axios сообщил, что канал связи между Ираном и США заработал в последние несколько дней. По данным источников, контакты якобы проходили через Аракчи и Уиткоффа.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

    Последние новости

    Раскрыты подробности пожара на американском авианосце

    Тяжелораненный россиянин оказался связан с полицией

    В России прокуратура вступилась за лишенного за пьяную езду водителя

    Раскрыта схема хищения миллионов рублей у предприятий ОПК

    Депутат Госдумы назвал позицию Турции по Крыму близорукой

    Оставшуюся у Глуховского в Москве квартиру арестовали

    Директор Долиной поблагодарил россиян за поддержку певицы

    Россиянки признались в нежелании готовить в отпуске

    Жених заболевшей раком Лерчек ответил не верящим в ее диагноз

    Раскрыты новые подробности о поисках последнего из трех пропавших детей под Москвой

    Все новости
