МИД Ирана высказался о возобновлении прямых контактов с США

Глава МИД Аракчи отверг сообщения о контактах с Уиткоффом

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг сообщения в СМИ о том, что поддерживает контакт со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом он написал в своем аккаунте социальной сети Х.

«Мой последний контакт с господином Уиткоффом состоялся до того, как его работодатель (президент США Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру») принял решение свести на нет дипломатические усилия, совершив очередную незаконную военную атаку на Иран», — отметил дипломат.

По мнению Аракчи, подобные утверждения могут быть направлены «исключительно» на то, чтобы ввести в заблуждение нефтяных трейдеров и общественность.

Ранее портал Axios сообщил, что канал связи между Ираном и США заработал в последние несколько дней. По данным источников, контакты якобы проходили через Аракчи и Уиткоффа.

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.