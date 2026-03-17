Стало известно о возобновлении прямых контактов США и Ирана

Axios: Иран и США восстановили контакты через Арагчи и Уиткоффа

Вашингтон и Тегеран восстановили прямые контакты. Они происходят через главу Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Арагчи и спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, пишет портал Axios.

По данным источников, канал связи заработал в последние несколько дней. Пока нет понимания, насколько сообщения были содержательными, однако это первые известные контакты между сторонами после начала конфликта.

Как уточнили собеседники издания, Арагчи отправил Уиткоффу текстовые послания, в которых «внимание заострялось на прекращении войны».

Между тем, один из источников заявил, что Америка отвергает требования Тегерана о выплате репараций. При этом он уверяет, что администрация лидера США Дональда Трампа якобы готова заключить соглашение с иранскими властями. Сделка позволит Исламской Республике «интегрироваться в мировое сообщество и зарабатывать деньги на своей нефти», уточняет издание.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что США должны гарантировать намерения прекратить атаки на Иран. По его словам, без этого условия переговоры не имеют смысла.

