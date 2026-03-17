Мошенническую схему с наймом сотрудников раскрыли в России

В Нижневартовске полиция задержала 15 человек, которые разработали мошенническую схему с наймом сотрудников на удаленную работу. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уже установлено 113 потерпевших из разных регионов России, сумма ущерба превысила 2,5 миллиона рублей. Трое фигурантов заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

По версии следствия, с июня 2024 по февраль 2025 года они действовали по отлаженной схеме. Злоумышленники размещали в интернете объявления о найме сотрудников на удаленную работу. Когда граждане откликались, у них запрашивали личные данные и номера банковских карт, а также предлагали загрузить на телефон некий файл.

После установки на устройство попадало вредоносное ПО, которое открывало доступ к банковским приложениям и аккаунтам на портале «Госуслуги». Получив контроль над учетными записями, фигуранты переводили деньги на подконтрольные счета и оформляли микрозаймы на имя потерпевших.

