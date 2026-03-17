14:23, 17 марта 2026Наука и техника

Мьянма получила российские Су-30СМЭ

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Военно-воздушные силы (ВВС) Мьянмы получили новую партию самолетов, в которую вошли российские многоцелевые истребители Су-30СМЭ. Об этом сообщает Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

Церемония ввода новой техники в строй состоялась 12 марта. Помимо пары Су-30СМЭ, ВВС Мьянмы получили два учебно-боевых самолета K-8W производства Китая.

Получение двух Су-30СМЭ с бортовыми номерами «1901» и «1902» завершило поставку шести истребителей производства Иркутского авиационного завода по контракту, который заключили в 2018 году. Первую пару самолетов передали заказчику в 2022 году. Мьянма остается первым и единственным оператором экспортной версии Су-30СМ.

Самолеты семейства Су-30 активно экспортируют. В 13 государствах эксплуатируют более 600 самолетов различных модификаций. В частности, Су-30МКИ стоят на вооружении индийских ВВС, а в арсенале Китая остаются Су-30МКК и Су-30МК2.

В ноябре стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России новую партию Су-30СМ2. Самолеты оснащены новой бортовой радиолокационной станцией, которая увеличивает дальность и точность обнаружения целей.

