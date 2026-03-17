Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:09, 17 марта 2026

Надзиратель купился на дорогой подарок от осужденного и попал под дело

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Калужской области в отношении сотрудника исправительного учреждения возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, один из осужденных предложил старшему оперуполномоченному исправительной колонии взятку в виде сотового телефона стоимостью в 54 тысячи рублей за создание благоприятных условий отбывания наказаний. Надзиратель не устоял перед дорогим подарком и принял его.

Ранее в Санкт-Петербурге начальника исправительной колонии ИК-4 задержали за получение взяток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok