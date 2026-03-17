Надзиратель купился на дорогой подарок от осужденного и попал под дело

В Калужской области оперативник попался на взятке в виде дорогого телефона

В Калужской области в отношении сотрудника исправительного учреждения возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, один из осужденных предложил старшему оперуполномоченному исправительной колонии взятку в виде сотового телефона стоимостью в 54 тысячи рублей за создание благоприятных условий отбывания наказаний. Надзиратель не устоял перед дорогим подарком и принял его.

