11:37, 17 марта 2026

Найден способ обратить вспять возрастную слабость у пожилых

CSC: Инъекция стволовых клеток значительно уменьшает возрастную слабость
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Инъекция стволовых клеток может значительно улучшать физическое состояние пожилых людей с возрастной слабостью. К такому выводу пришли исследователи, результаты клинического испытания которых опубликованы в журнале Cell Stem Cell (CSC).

В исследовании приняли участие 148 человек в возрасте от 70 до 85 лет, страдавших так называемой старческой хрупкостью — состоянием, при котором снижается мышечная сила, выносливость и повышается риск падений, инвалидности и госпитализации. Участникам вводили препарат laromestrocel — терапию на основе стволовых клеток костного мозга молодых доноров.

Через девять месяцев после введения препарата около трети пациентов показали заметное улучшение состояния и перестали соответствовать критериям хрупкости. Кроме того, участники, получившие наиболее высокую дозу терапии, в среднем проходили в тесте шестиминутной ходьбы на 63 метра больше, чем люди из группы плацебо.

По словам ученых, терапия направлена на восполнение запаса стволовых клеток, который уменьшается с возрастом. Это может помогать снижать хроническое воспаление, улучшать работу сосудов и стимулировать процессы восстановления тканей. Исследователи считают, что такие методы могут стать новым подходом к борьбе с возрастным ослаблением организма, однако для подтверждения эффективности необходимы более масштабные клинические испытания.

Ранее ученые выяснили, что режим сна в молодости помогает предсказать продолжительность жизни.

