05:16, 17 марта 2026МирЭксклюзив

Оценена вероятность вооруженных атак на Россию из-за иранского конфликта

Зелтынь: РФ не стоит бояться вооруженных атак из-за ситуации на Ближнем Востоке
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

России не стоит бояться угрозы вооруженных атак из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил старший преподаватель Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь в комментарии «Ленте.ру».

«Российской Федерации бояться нечего, потому что мы не участвуем активно как элемент поддержки. Мы занимаем позицию, скажем так, требования прекратить эту войну, и понятно, никаких сумрачных мыслей в адрес Москвы нет», — подчеркнул эксперт в в разговоре на конференции Российского совета по международным делам (РСМД) «Конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке: факторы эскалации и траектории трансформации».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.

