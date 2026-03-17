Оценены шансы «Манчестер Сити» на камбэк после разгрома от «Реала» в Лиге чемпионов

Шансы «Манчестер Сити» на камбэк после разгрома от «Реала» оказались невысокими

Букмекеры оценили шансы на камбэк английского «Манчестер Сити» после разгромного поражения от мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Betonmobile.

Проход «Реала» в дальнейшую стадию турнира оценивается коэффициентом 1,25, камбэк «Сити» после разгрома — коэффициентом 3,80, что делает их шансы невысокими. При этом победа «Сити» в основное время — 1,45, ничья — 5,60, успех «Реала» — 5,90. Тотал больше 2,5 голов оценивается в 1,41, меньше — в 2,86.

Первая встреча прошла в Мадриде и завершилась победой «Реала» со счетом 3:0.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» 17 марта на «Этихаде» в Манчестере встретится с мадридским «Реалом». Начало игры — в 23:00 по московскому времени.