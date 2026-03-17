07:15, 17 марта 2026

Блогерша впечатлила зрителей внешностью до и после процедур у косметолога

Российская блогерша и фотограф Евгения Нефедова показала внешность до и после процедур у косметолога и впечатлила зрителей. Ролик, набравший 348 тысяч просмотров, опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя инфлюэнсерша с никнеймом jein_ph перечислила инъекции ботокса в лоб, межбровье, брови, глаза, височную часть и нос для сужения. Кроме того, Нефедова сделала курс липолитиков в лицо, а также филлер в губы и ботокс. Вместе с тем блогерша решилась на биоревитализацию со спермой лосося, а также препаратом Мезотен (Mesoten). При этом фотограф подчеркнула, что на все процедуры она потратила 154 тысячи рублей.

Затем юзерша продемонстрировала фото до коррекции лица, которое имело более округлые формы и отечность, чем удивила пользователей сети. «Вы проделали шикарную работу!», «Вы выглядите отлично, качество кожи супер», «Просто супер выглядите», — оценили они.

Ранее россиянка показала парализованное лицо после похода к косметологу. Фотограф Елена Заборик рассказала, что решила сходить на омолаживающую процедуру «полимолочка», имея на лице герпес.

