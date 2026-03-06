Реклама

18:21, 6 марта 2026

Россиянка показала парализованное лицо после похода к косметологу

Екатерина Ештокина

Фото: Kateryna Mukhina / Shutterstock / Fotodom

Фотограф Елена Заборик показала внешность с парализованным лицом после похода к косметологу. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом zaborik_lena рассказала, что решила сходить на омолаживающую процедуру «полимолочка», имея на лице герпес. Вследствие этого на лице россиянки образовался паралич Белла, который спровоцировал онемение половины лица.

Я даже не знала, что такое бывает. Самое сложное — это то, что глаз не закрывался, пересыхал и жутко болел. Не описать словами, как мне было страшно, что мой нерв не восстановится, и я останусь такой на всю жизнь. Глаз не моргал и воспалялся, есть было невозможно, все валилось изо рта, не все слова четко могла говорить, я выпала из жизни на три недели и постоянно плакала

Елена Заборикфотограф

По словам Заборик, восстановиться ей помог невролог, который назначил гормональную терапию, гимнастику, иглоукалывание и микротоки. «Оказывается, ваш косметолог должен даже интересоваться, хорошо ли вы спите, нет ли у вас стресса и хронических заболеваний. Иначе исход будет таков — неврит лицевого нерва! Посыл в том, что с герпесом вообще никуда ходить не нужно», — заключила блогерша.

Ранее в марте подростки начали стучать себе по лицу молотком ради идеальной внешности. Так называемый тренд bonesmashing («дробление костей») стал популярен благодаря «шкале PSL», которую придумали зумеры для оценки внешнего вида.

