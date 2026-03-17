Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:31, 17 марта 2026

Популярный российский стример уехал в Европу и пожаловался на цены

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Популярный российский стример Александр Левин, известный как Nix, уехал в Испанию и пожаловался на высокие цены в этой европейской стране. Об этом пишет Telegram-канал Stream Inside.

По оценке Левина, в Испании в среднем все дороже в несколько раз, чем в России. «Чтобы хорошо жить в России, в среднем вам нужно меньше денег в разы, и вы будете получать крутой сервис», — заявил стример. Он добавил, что в Европе за аналогичный сервис придется заплатить «лютые деньги».

Уточняется, что блогер временно переехал в Испанию. Он пояснил, что выбрал эту страну из-за теплого климата и качества продуктов, а также из-за того, что туда, по его словам, легко получить визу.

Ранее известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в Испанию, раскрыл одну особенность испанцев. Он назвал их невероятно медлительными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok