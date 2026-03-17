Популярный российский стример уехал в Европу и пожаловался на цены

Российский стример Nix уехал в Испанию и пожаловался на высокие цены в стране

Популярный российский стример Александр Левин, известный как Nix, уехал в Испанию и пожаловался на высокие цены в этой европейской стране. Об этом пишет Telegram-канал Stream Inside.

По оценке Левина, в Испании в среднем все дороже в несколько раз, чем в России. «Чтобы хорошо жить в России, в среднем вам нужно меньше денег в разы, и вы будете получать крутой сервис», — заявил стример. Он добавил, что в Европе за аналогичный сервис придется заплатить «лютые деньги».

Уточняется, что блогер временно переехал в Испанию. Он пояснил, что выбрал эту страну из-за теплого климата и качества продуктов, а также из-за того, что туда, по его словам, легко получить визу.

Ранее известный стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший из России в Испанию, раскрыл одну особенность испанцев. Он назвал их невероятно медлительными.