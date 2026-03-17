Противоминные корабли ВМС США сбежали из Персидского залива

TWZ: Противоминные корабли ВМС США ушли из Персидского залива

Противоминные корабли Военно-морских сил (ВМС) США Tulsa и Santa Barbara ушли из Персидского залива, пишет TWZ.

«Теперь, когда иранские атаки на торговые суда практически парализовали морское движение через стратегически важный Ормузский пролив, эти корабли появились за тысячи километров от него», — говорится в публикации.

По данным издания, американские корабли, прибывшие в Бахрейн год назад, теперь замечены в малайзийском порту Пенанг в Малаккском проливе. Причина переброски противоминных кораблей не сообщается. В настоящее время на Ближнем Востоке у ВМС США мог остаться только один минный корабль Canberra, точное местонахождение которого издание назвать затрудняется.

«Вывод американских военных кораблей из порта Бахрейна перед нынешним конфликтом был разумной мерой безопасности. Государство Персидского залива находится в зоне досягаемости иранских ракет и беспилотников-камикадзе большой дальности, и американские военные объекты в Манаме (столица Бахрейна — прим. «Ленты.ру») впоследствии подверглись нападению», — пишет издание.

Ранее военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил «Известиям», что США вряд ли смогут уничтожить иранскую «москитную армаду» — сотни быстроходных катеров, которые могут использоваться для минирования Ормузского пролива.