Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:01, 17 марта 2026

Раскрыта личность «слишком красивой» серийной убийцы

В Южной Корее раскрыли личность девушки из Сеула, травившей мужчин на свиданиях
Олег Парамонов

Фото: Seoul Northern District Prosecutors' Office

В Южной Корее раскрыли личность серийной убийцы из Сеула, которая травила мужчин на свиданиях. Об этом сообщает газета «Чунъанъ ильбо».

Девушку арестовали 19 февраля. Выяснилось, что с декабря 2025 года по февраль 2026-го она напоила трех мужчин смесью седативных веществ. Двоих пострадавших спасти не удалось, третий выжил и обратился в полицию. После ареста девушка прославилась в соцсетях: пользователи сочувствовали ей, утверждая, что она слишком красива, чтобы быть преступницей.

Первоначально была объявлена только ее фамилия: Ким. Публикацию другой информации сочли ненужной, поскольку преступления совершались при помощи метода, который, по заключению правоохранительных органов, не отличался особой жестокостью.

После критики в прессе и соцсетях прокуратора изменила решение и назвала имя и возраст подозреваемой. Задержанную зовут Ким Соёнг, она родилась в 2005 году.

Уже после ареста правоохранительным органам удалось найти трех ранее неизвестных пострадавших. Ким Соёнг встречалась с ними в период с октября 2025 года по январь 2026 года и дала всем троим отравленный напиток. Они остались живы.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Бразилии поймали гламурную серийную убийцу. За пять месяцев она расправилась с четырьмя мужчинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Устроившие теракт в «Крокусе» подали жалобы. Раскрыта реакция осужденных на приговоры

    Инспектор МЧС России торговала правами на лодки и катера

    Россиянин отвез тела 20-летней жены и ребенка в морг и получил объяснения от врачей

    Раскрыта реакция союзников США на приглашение в коалицию по Ормузскому проливу

    В Казахстане приняли новую Конституцию

    В Харькове солдаты ВСУ сбежали после церемонии награждения

    Российские аптеки столкнулись с нехваткой жизненно необходимого препарата

    Бывшая библиотекарша из Москвы освоила криминальное ремесло

    Страны Персидского залива призвали Трампа «навсегда нейтрализовать» Иран

    Россиянам рассказали о схеме мошенничества с просьбами о помощи на улице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok