Раскрыта личность «слишком красивой» серийной убийцы

В Южной Корее раскрыли личность девушки из Сеула, травившей мужчин на свиданиях

В Южной Корее раскрыли личность серийной убийцы из Сеула, которая травила мужчин на свиданиях. Об этом сообщает газета «Чунъанъ ильбо».

Девушку арестовали 19 февраля. Выяснилось, что с декабря 2025 года по февраль 2026-го она напоила трех мужчин смесью седативных веществ. Двоих пострадавших спасти не удалось, третий выжил и обратился в полицию. После ареста девушка прославилась в соцсетях: пользователи сочувствовали ей, утверждая, что она слишком красива, чтобы быть преступницей.

Первоначально была объявлена только ее фамилия: Ким. Публикацию другой информации сочли ненужной, поскольку преступления совершались при помощи метода, который, по заключению правоохранительных органов, не отличался особой жестокостью.

После критики в прессе и соцсетях прокуратора изменила решение и назвала имя и возраст подозреваемой. Задержанную зовут Ким Соёнг, она родилась в 2005 году.

Уже после ареста правоохранительным органам удалось найти трех ранее неизвестных пострадавших. Ким Соёнг встречалась с ними в период с октября 2025 года по январь 2026 года и дала всем троим отравленный напиток. Они остались живы.

В октябре 2025 года сообщалось, что в Бразилии поймали гламурную серийную убийцу. За пять месяцев она расправилась с четырьмя мужчинами.