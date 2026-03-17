08:47, 17 марта 2026

Раскрыта реакция союзников США на приглашение в коалицию по Ормузскому проливу

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Попытки Соединенных Штатов Америки создать коалицию для восстановления судоходства в Ормузском проливе пока не привели к какому-либо результату. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Так, реакция партнеров Вашингтона варьируется «от скептицизма до категорического "нет". По словам источников портала, американская администрация добивается вхождения в такой альянс Британии, Франции, ФРГ, Италии, Австралии, Канады, стран Персидского залива и Иордании. Кроме того, Штаты обратились с аналогичным предложением к Японии и Южной Корее.

Однако лидеры Германии, Италии и Японии уже исключили возможность направления в регион кораблей Военно-морского флота. Президент Франции Эммануэль Макрон, по словам одного из собеседников Axios, не дал однозначного ответа, но «на данный момент это отказ».

Ранее высокопоставленные европейские источники сообщили Bloomberg, что Трамп не смог объяснить союзникам по «Большой семерке» цели военной операции в Иране. По их словам, рассуждения главы государства о финале конфликта «рисуют картину недоумения и шока».

