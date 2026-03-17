Раскрыта реакция союзников США на приглашение в коалицию по Ормузскому проливу

Axios: Союзники США отказываются вступать в коалицию по Ормузскому проливу

Попытки Соединенных Штатов Америки создать коалицию для восстановления судоходства в Ормузском проливе пока не привели к какому-либо результату. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Так, реакция партнеров Вашингтона варьируется «от скептицизма до категорического "нет". По словам источников портала, американская администрация добивается вхождения в такой альянс Британии, Франции, ФРГ, Италии, Австралии, Канады, стран Персидского залива и Иордании. Кроме того, Штаты обратились с аналогичным предложением к Японии и Южной Корее.

Однако лидеры Германии, Италии и Японии уже исключили возможность направления в регион кораблей Военно-морского флота. Президент Франции Эммануэль Макрон, по словам одного из собеседников Axios, не дал однозначного ответа, но «на данный момент это отказ».

Ранее высокопоставленные европейские источники сообщили Bloomberg, что Трамп не смог объяснить союзникам по «Большой семерке» цели военной операции в Иране. По их словам, рассуждения главы государства о финале конфликта «рисуют картину недоумения и шока».