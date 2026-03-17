Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:10, 17 марта 2026Россия

Раскрыты новые подробности о поисках последнего из трех пропавших детей под Москвой

В Звенигороде водолазы начали повторные проверки на реке в поисках девочки
Майя Назарова

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В подмосковном Звенигороде водолазы начали повторные проверки на Москве-реке в поисках последнего из трех пропавших детей. Такие новые подробности об операции раскрыли ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Специалисты разъяснили, что в поисках девочки стали проводить точечные погружения в местах обнаружения неустановленных предметов эхолотами бокового сканирования. Помимо этого, спасатели проверяют отработанные участки вдоль берега, отметили в МЧС.

До этого тела двух мальчиков подняли со дна реки водолазы. По одной из версий, несовершеннолетние могли участвовать в опасном тренде — перебегать по тонкому льду.

13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков пропали в подмосковном Звенигороде во время прогулки 7 марта. Дети купили в магазине шоколад и направились к реке, у которой часто проводили время. Там они провалились под лед.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok