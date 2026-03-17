Разработчик Bayraktar представил «ответ на Shahed-136» с поддержкой ИИ

Турецкая компания Baykar, которая разрабатывает беспилотники Bayraktar, представила новый дрон-камикадзе K2 Kamikaze с возможностью работы в составе роя. Об этом пишет Breaking Defense.

Отмечается, что изделие с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) протестировали в составе «интеллектуального роя». K2 Kamikaze успешно завершил летные испытания, в которых задействовали пять беспилотников в различных конфигурациях. В течение двух дней аппараты выполняли групповые полеты над Саросским заливом.

Издание предположило, что разработка дрона-камикадзе стала ответом на успешное применение беспилотников, похожих на иранские Shahed-136. Эксперт Серхат Суха Чубукчуоглу допустил, что способность работать в составе роя повысит экспортную привлекательность K2 Kamikaze. По его словам, K2 — это не простой ударный дрон, а «система систем».

Ранее в марте обозреватель Business Insider Шинейд Бейкер заявила, что Shahed-136 и его клоны, которые сочетают дешевизну и высокую эффективность, изменили облик современных боевых действий.