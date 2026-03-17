Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:04, 17 марта 2026Наука и техника

Разработчик Bayraktar представил «ответ на Shahed-136» с поддержкой ИИ

Компания Baykar представила дрон-камикадзе K2 Kamikaze с ИИ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ministry of National Defence / Reuters

Турецкая компания Baykar, которая разрабатывает беспилотники Bayraktar, представила новый дрон-камикадзе K2 Kamikaze с возможностью работы в составе роя. Об этом пишет Breaking Defense.

Отмечается, что изделие с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) протестировали в составе «интеллектуального роя». K2 Kamikaze успешно завершил летные испытания, в которых задействовали пять беспилотников в различных конфигурациях. В течение двух дней аппараты выполняли групповые полеты над Саросским заливом.

Издание предположило, что разработка дрона-камикадзе стала ответом на успешное применение беспилотников, похожих на иранские Shahed-136. Эксперт Серхат Суха Чубукчуоглу допустил, что способность работать в составе роя повысит экспортную привлекательность K2 Kamikaze. По его словам, K2 — это не простой ударный дрон, а «система систем».

Ранее в марте обозреватель Business Insider Шинейд Бейкер заявила, что Shahed-136 и его клоны, которые сочетают дешевизну и высокую эффективность, изменили облик современных боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok