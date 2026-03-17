России напророчили важную роль в иранском конфликте

Востоковед Сухов: РФ надо проявить себя как посредника в переговорах по Ирану

России надо проявить себя как посредника в мирных переговорах по урегулированию конфликта в Иране. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Николай Сухов в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, российская политика на Ближнем Востоке заключалась, среди прочего, в посредничестве. Он подчеркнул, что сейчас президент России и члены правительства так или иначе декларируют готовность стать посредниками, обеспечить контакты и провести переговоры.

«Под вопросом остается, получится ли, захотят ли враждующие стороны пользоваться именно российскими услугами в качестве посредников, поскольку посредников, которые предлагают себя, много», — отметил эксперт в комментарии на конференции Российского совета по международным делам (РСМД) «Конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке: факторы эскалации и траектории трансформации».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили развитие событий на Ближнем Востоке. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшей деэскалации конфликта.