Россиянам рассказали о давней схеме мошенничества в Турции

РИА Новости: Туристам в Стамбуле важно пройти мимо мошенника с щеткой

Россиянам рассказали о давней схеме мошенничества, которая практикуется в туристических местах в столице Турции Стамбуле. Этой информацией поделился турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский в отставке Мустафа Бегюрджю в беседе с РИА Новости.

Он объяснил, что под видом чистильщика обуви почти всегда скрываются злоумышленники. Они действуют следующим образом — перед туристами якобы случайно роняют щетку, после чего будущие жертвы возвращают им ее, и тогда путешественникам предлагают бесплатно почистить их кроссовки, сапоги или туфли. Однако после процедуры мошенники начинают требовать денег за нее. Специалист отметил, что туристам важно пройти мимо афериста.

«Основное правило при встрече с таким классическим способом мошенничества: не останавливайтесь, не вступайте в контакт, не соглашайтесь на услугу. Вы не обязаны поднимать чужую щетку и отдавать ее, даже если вам предлагают "бесплатную чистку" — не соглашайтесь», — подчеркнул Бегюрджю. Он рекомендовал пригрозить злоумышленникам полицией, а в случае, когда ситуация дошла до требования денег, не вступать в торг и не показывать свои карты. Кроме того, эксперт посоветовал записать происходящее на видео для доказательства навязанной услуги.

Ранее россиянок предупредили о предлагающих массаж мошенниках в Турции. Уточнялось, что злоумышленники связываются с жертвами через социальные сети, предлагают выездную процедуру и просят перевести им деньги на карту, а затем блокируют номер и исчезают.