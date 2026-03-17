Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:28, 17 марта 2026Путешествия

Россиянам рассказали о давней схеме мошенничества в Турции

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Россиянам рассказали о давней схеме мошенничества, которая практикуется в туристических местах в столице Турции Стамбуле. Этой информацией поделился турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский в отставке Мустафа Бегюрджю в беседе с РИА Новости.

Он объяснил, что под видом чистильщика обуви почти всегда скрываются злоумышленники. Они действуют следующим образом — перед туристами якобы случайно роняют щетку, после чего будущие жертвы возвращают им ее, и тогда путешественникам предлагают бесплатно почистить их кроссовки, сапоги или туфли. Однако после процедуры мошенники начинают требовать денег за нее. Специалист отметил, что туристам важно пройти мимо афериста.

«Райское место» Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
Небанальная Турция: топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
«Основное правило при встрече с таким классическим способом мошенничества: не останавливайтесь, не вступайте в контакт, не соглашайтесь на услугу. Вы не обязаны поднимать чужую щетку и отдавать ее, даже если вам предлагают "бесплатную чистку" — не соглашайтесь», — подчеркнул Бегюрджю. Он рекомендовал пригрозить злоумышленникам полицией, а в случае, когда ситуация дошла до требования денег, не вступать в торг и не показывать свои карты. Кроме того, эксперт посоветовал записать происходящее на видео для доказательства навязанной услуги.

Ранее россиянок предупредили о предлагающих массаж мошенниках в Турции. Уточнялось, что злоумышленники связываются с жертвами через социальные сети, предлагают выездную процедуру и просят перевести им деньги на карту, а затем блокируют номер и исчезают.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности пожара на американском авианосце

    Тяжелораненный россиянин оказался связан с полицией

    В России прокуратура вступилась за лишенного за пьяную езду водителя

    Раскрыта схема хищения миллионов рублей у предприятий ОПК

    Депутат Госдумы назвал позицию Турции по Крыму близорукой

    Оставшуюся у Глуховского в Москве квартиру арестовали

    Директор Долиной поблагодарил россиян за поддержку певицы

    Россиянки признались в нежелании готовить в отпуске

    Жених заболевшей раком Лерчек ответил не верящим в ее диагноз

    Раскрыты новые подробности о поисках последнего из трех пропавших детей под Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok