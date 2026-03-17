11:05, 17 марта 2026Ценности

Россиянка показала внешность матери-подполковника на фото из 90-х и вызвала ажиотаж в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @mtlza

Россиянка Елизавета с никнеймом @mtlza показала внешность матери-подполковника на фото из 1990-х годов и вызвала ажиотаж в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Переводчица китайского языка опубликовала фотографии своей матери в молодости. Девушка с пышными волнистыми волосами позировала, демонстрируя стройную фигуру в шортах, облегающем мини-платье и вечерних нарядах. «Я не перестану восхищаться красотой этой женщины!» — указала в подписи дочь.

Видео набрало 6,8 миллиона просмотров. «Если бы у нее был Instagram в молодости, она переплюнула бы всех блогеров-миллионников», «Божественная красота», «Очень-очень красивая натуральная внешность, в наше время точно на обложке журнала была бы», «Почему она по подиуму не ходит? Даже сейчас. Она же божественная», «Это самая красивая женщина, которую я когда-либо видела. Она красивее Наталии Орейро и Анджелины Джоли [известные актрисы]», — восхитились зрители.

В феврале внешность сотрудника группы быстрого реагирования (ГБР) столичного аэропорта Внуково тоже вызвала ажиотаж в сети.

