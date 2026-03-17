Разрыдавшаяся из-за стрижки россиянка удивила пользователей сети

Блогерша и дизайнер интерьера Дарья Постольная из Братска разрыдалась из-за стрижки и удивила пользователей сети внешним видом. Ролик и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом psot.dasha пояснила, что хотела обновить имидж и запросила у мастера многослойную стрижку длиной до плеч. Однако в результате Постольная предстала с чрезмерно короткими волосами, которые, по ее словам, невозможно уложить.

«Я ревела всю дорогу, пока шла. Все они [волосы] разной длины, как это все должно быть уложено — я не понимаю. Ну если ты не можешь это сделать — просто скажи! Сколько я должна это отращивать, боже мой!» — посетовала россиянка.

Пользователи сети оценили работу мастера в комментариях под вирусным видео, которое набрало 279 тысяч просмотров. «Вас как будто бобры грызли», «Я парикмахер и не входит в мои правила обсуждать работу своих коллег... Но это реальный ужас», «Я как парикмахер говорю вам... У вас не стрижка, а куски волос на голове», «Как мне жаль вас и ваши волосы! Это месть за что-то?» — возмутились они.

