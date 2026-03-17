Российских сурдолимпийцев в возрасте до 18 лет допустили до международных соревнований

Российских сурдолимпийцев в возрасте до 18 лет допустили до международных соревнований.

Спортсмены из России и Беларуси смогут выступить с национальной символикой на Всемирных юношеских играх глухих (WDYG) и Европейских юношеских играх глухих (EDYG). Спортсмены старше 18 лет будут выступать на международных соревнованиях в индивидуальном порядке.

Соревнования среди глухих спортсменов проводятся при замене звуковых сигналов на визуальные. К ним допускаются участники с потерей слуха не менее 55 децибелов.

Отмечается, что в ближайшее время Сурдлимпийский комитет России опубликует свою позицию по этому вопросу. Ранее российских стрелков не допустили до участия в Сурдлимпиаде в Токио.