Шойгу оценил динамику усиления оружия в арсенале Украины

Шойгу заявил, что развитие средств поражения в арсенале ВСУ угрожает регионам РФ

Динамика развития средств поражения в арсенале Украины угрожает мирному населению России. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что из-за военного усиления Вооруженных сил Украины (ВСУ) «ни один российский регион не может чувствовать себя в безопасности».

Накануне секретарь Совбеза упоминал об изменившейся ситуации с безопасностью удаленных от конфликта с Украиной российских регионов. Так, он отметил, что ранее недосягаемый для воздушных ударов ВСУ Урал теперь находится в зоне непосредственной угрозы.

По его словам, теперь противник пытается дотянуться до объектов военного назначения и топливно-энергетического комплекса даже в самых отдаленных уголках России.