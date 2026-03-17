23:18, 17 марта 2026Россия

Сильный взрыв напугал жителей Москвы

Мощный взрыв во время гендер-пати напугал жителей московского района Раменки
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал Shot

Жители московского района Раменки были напуганы сильным взрывом и начали спрашивать в домовых чатах о причинах. Как пишет Telegram-канал Shot, кто-то во дворе решил слишком громко узнать пол малыша.

Жители Раменок писали, что от мощного хлопка даже подскочила почти глухая бабушка, а пока они проводили собственное расследование в чатах, поднялось голубое облако дыма.

Таким образом сразу стало понятно, что в районе просто бурно отметили гендер-пати, и скоро на одного мальчика станет больше. Однако местные такую затею со взрывами не оценили.

Ранее жители подмосковных городов рассказали о прогремевших в ночь на 17 марта взрывах. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Московский регион.

