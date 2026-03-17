Соединенным Штатам предрекли потери при захвате острова Харк

Бражник: Попытка США захватить иранский остров Харк обернется потерями из-за мин

Попытка захвата иранского острова Харк обернется для Вашингтона серьезными потерями. Тегеран может сорвать десантирование минами, сообщил бывший начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Александр Бражник в беседе с «Известиями».

Он отметил, что у Соединенных Штатов достаточно возможностей для переброски необходимых для десанта сил. При этом Бражник допустил, что Иран примет все меры для предотвращения высадки. Вице-адмирал предрек большие потери американских сил. В частности, иранские военные могут использовать противодесантные мины, а также морские дроны и беспилотные летательные аппараты.

«При использовании мин нынешнего поколения будет создан барьер, позволяющий противостоять десантной операции», — сказал Бражник.

Ранее в марте издание TWZ писало, что дизель-электрическая подлодка проекта «Варшавянка» иранских военно-морских сил затонула после удара американской баллистической ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS).