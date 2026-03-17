17:07, 17 марта 2026Наука и техника

США объяснили побег американских кораблей из Персидского залива

Центком ВМС США: Американские противоминные корабли пробудут в Малайзии недолго
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: MC2 Vance Hand / Wikimedia

Американские противоминные корабли Tulsa и Santa Barbara пробудут в Малайзии недолго, заявил TWZ официальный представитель Центрального командования Военно-морских сил (ВМС) США Джо Хонтц.

Издание попросило офицера объяснить причину того, почему противоминные корабли Tulsa и Santa Barbara оказались в тысячах километров от того места, где они могли бы пригодиться. «Tulsa и Santa Barbara проводят краткие логистические остановки в Малайзии. Американские войска регулярно заходят в порты Малайзии в рамках наших операций, что отражает тесное и прочное военное сотрудничество между Соединенными Штатами и Малайзией», — заявил спикер Центкома ВМС США.

Ранее TWZ заметил, что Tulsa и Santa Barbara ушли из Персидского залива в Малайзию.

