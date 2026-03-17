07:16, 17 марта 2026Спорт

Стало известно место проведения следующего Кубка мира по хоккею

Кубок мира-2028 по хоккею пройдет в Канаде и Чехии
Владислав Уткин

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Стало известно место проведения следующего Кубка мира по хоккею. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Турнир пройдет в Канаде и Чехии. Прага и Калгари примут у себя матчи группового этапа и по одной игре плей-офф, а полуфиналы и финал пройдут в Эдмонтоне.

Ожидается, что в Кубке мира-2028 примут участие восемь сборных. Вопрос об участии российской команды, по словам комиссионера НХЛ Гэри Бэттмана, пока не решен.

Предыдущий Кубок мира по хоккею прошел в 2016 году. В нем принимали участие Канада, США, Россия, Финляндия, Швеция и Чехия, а также сборные лучших североамериканских хоккеистов в возрасте до 23 лет и Европы. Победителем турнира стала канадская команда.

