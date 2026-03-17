Страхование перевозок через Ормузский пролив подорожало в 20 раз

Bloomberg: Страхование следующих через Ормузский пролив судов подорожало до 5 %

Страхование следующих через Ормузский пролив судов подорожало в 20 раз. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за обострения боевых действий на Ближнем Востоке страховка перевозок через транспортную артерию подорожала с 0,25 до 5 процентов от стоимости судна. Причиной стали участившиеся обстрелы кораблей — за последние две недели зафиксировали более 20 инцидентов. Так, 12 марта в море загорелся контейнеровоз.

Блокировка Ормузского пролива стала ответной мерой Ирана на военную операцию США на Ближнем Востоке, получившую название «Эпическая ярость». После перекрытия важнейшей логистической артерии мировые цены на ключевые виды топлива устремились вверх. Как заявил глава парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, экипажам судов США и Израиля больше не получится беспрепятственно использовать Ормузский пролив для доставок грузов в другие регионы мира.

По данным TWZ, противоминные корабли Военно-морских сил (ВМС) США Tulsa и Santa Barbara ушли из Персидского залива. Американские суда, прибывшие в Бахрейн год назад, теперь замечены в малайзийском порту Пенанг в Малаккском проливе. Причина переброски противоминных кораблей не сообщается.